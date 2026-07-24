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Fenerbahçe Rafael Leao transferini bitiriyor! Ortalık alev alev yanacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'dan ayrılmak isteyen Portekizli dünya yıldızı Rafael Leao için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki hücum oyuncusu için hazırladığı bonservis ve maaş paketinin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe Rafael Leao transferini bitiriyor! Ortalık alev alev yanacak
Emre Şen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Hücum hattını Mason Greenwood ve Vedat Muriqi gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, transfer piyasasını sallayacak dev bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen ve Dünya Kupası öncesinde Milan'dan ayrılmayı hedefleyen Portekizli süperstar Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

MAAŞ VE BONUS DETAYLARI BELLİ OLDU

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 8 milyon Euro sabit maaş önerdi. Sarı-lacivertlilerin Portekizli yıldıza sunduğu 5 yıllık teklif paketinde cazip bonus maddeleri de yer alıyor:

20 maça çıkması halinde: 1.5 milyon Euro

15 gol atması halinde: 1.5 milyon Euro

Süper Lig şampiyonluğu halinde: 1 milyon Euro

BONSERVİS PAKETİ 50 MİLYON EURO!

Fenerbahçe'nin bu transfer için Milan kulübüne teklif ettiği bonservis bedelinin, bonuslarla birlikte 50 milyon Euro seviyesine ulaşabileceği kaydedildi. Şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli yönetimin, kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azalttıktan sonra bu transfere resmiyet kazandırmak adına süreci hızlandıracağı ifade edildi.

Kariyerinde daha önce Sporting, Lille ve Milan formaları giyen Rafael Leao, çıktığı 345 resmi müsabakada 103 gol ve 71 asistlik dikkat çeken bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Rafael Leao
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Galatasarayın ihtiyacı yok Fener alabilir
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