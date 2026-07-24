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Amedspor istedi, Galatasaray onay verdi! Genç yıldız gitmek istemedi

Galatasaray ile Amedspor, genç futbolcu Can Armando Güner'in transferi için masaya oturdu. Okan Buruk'un onay verdiği ve oynama garantisi sunulan transfer hamlesi, oyuncunun Amedspor'a gitmek istememesi nedeniyle gerçekleşmedi.

Amedspor istedi, Galatasaray onay verdi! Genç yıldız gitmek istemedi
Emre Şen
Can Armando Güner

Can Armando Güner

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kadro planlaması ve genç oyuncuların gelişimi doğrultusunda dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç yetenek Can Armando Güner'in takımdan ayrılığı için Amedspor ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ, OYNAMA GARANTİSİ SUNULDU

Amedspor istedi, Galatasaray onay verdi! Genç yıldız gitmek istemedi 1

İki kulüp arasında yürütülen görüşmelerde Amedspor cephesinin, oyuncunun düzenli süre alıp tecrübe kazanması adına oynama garantisi teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da oyuncunun gelişimine katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu transfere onay verdiği belirtildi.

OYUNCU ENGELİNE TAKILDI

Amedspor istedi, Galatasaray onay verdi! Genç yıldız gitmek istemedi 2

Kulüpler düzeyinde ve teknik heyet kanalında onay çıkan transfer süreci, oyuncunun tavrı nedeniyle tıkandı. Can Armando Güner'in Amedspor'a gitmek istemediğini belirterek teklifi geri çevirdiği ve transferin bu nedenle gerçekleşmediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
amedspor galatasaray Can Armando Güner
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