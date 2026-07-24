Amedspor istedi, Galatasaray onay verdi! Genç yıldız gitmek istemedi

Galatasaray'da kadro planlaması ve genç oyuncuların gelişimi doğrultusunda dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç yetenek Can Armando Güner'in takımdan ayrılığı için Amedspor ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ, OYNAMA GARANTİSİ SUNULDU

İki kulüp arasında yürütülen görüşmelerde Amedspor cephesinin, oyuncunun düzenli süre alıp tecrübe kazanması adına oynama garantisi teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da oyuncunun gelişimine katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu transfere onay verdiği belirtildi.

OYUNCU ENGELİNE TAKILDI

Kulüpler düzeyinde ve teknik heyet kanalında onay çıkan transfer süreci, oyuncunun tavrı nedeniyle tıkandı. Can Armando Güner'in Amedspor'a gitmek istemediğini belirterek teklifi geri çevirdiği ve transferin bu nedenle gerçekleşmediği ifade edildi.