Fenerbahçe resmen açıkladı! Yeni transfer sakatlandı, derbiyi kaçırabilir

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya konuk olan Fenerbahçe'de, maçın henüz ilk yarısında sakatlık şoku yaşamıştı.

Estadio da Luz Stadı'ndaki karşılaşmanın henüz 17. dakikasında savunmada gol pozisyonunu önlemek isteyen Nelson Semedo, yaptığı müdahale sırasında sakatlanmıştı. Portekizli futbolcu oyuna devam edemeyerek yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmıştı.

Başarılı oyuncunun son durumu merak edilirken konuyla alakalı Fenerbahçe'den bir açıklama geldi.

"KAS YARALANMASI..."

Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"2-3 HAFTA YOK"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Semedo 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sarı-Lacivertliler ligin önümüzdeki 3 haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.