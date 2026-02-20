SPOR

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tecrübeli teknik adam Tolunay Kafkas'ın, Galatasaray ve A Milli Takım'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz hakkında yaptığı çok iddialı yorum Türk futbol gündemine bomba gibi düştü! Kafkas'ın milli yıldız için kullandığı "Açık ara en iyi futbolcu" çıkışı Sarı-Kırmızılı taraftarları mest ederken, diğer takım taraftarlarını ise çileden çıkardı. Sosyal medyada büyük bir tartışma başladı!

Emre Şen
Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Tolunay Kafkas, katıldığı bir programda Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla son dönemde harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kafkas'ın genç yıldıza övgüler dizerken kullandığı ifadeler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

"AÇIK ARA EN İYİ FUTBOLCU BARIŞ ALPER"

Barış Alper Yılmaz'ın hem fiziksel gücü hem de sahaya koyduğu bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle fark yarattığını belirten Tolunay Kafkas, yıldız oyuncuyu zirveye tek başına yerleştirdi.

Kafkas, tartışmaların fitilini ateşleyen o yorumunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde Galatasaray ve Milli Takım'ın açık ara en iyi futbolcusu Barış Alper Yılmaz. Bu benim kendi şahsi değerlendirmem."

RAKİP TARAFTARLAR İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ!

Tolunay Kafkas'ın Barış Alper Yılmaz'ı "açık ara" diyerek diğer tüm yerli yıldızların önüne koyması, Galatasaray cephesinde büyük bir sevinç ve gururla karşılansa da ezeli rakipleri kızdırdı.

Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, sosyal medya platformlarında Kafkas'ın bu sözlerine yoğun tepki gösterdi. Rakip takım taraftarları, kendi takımlarındaki formda yerli oyuncuları örnek göstererek "Açık ara demek diğer yeteneklere haksızlıktır" görüşünde birleşti ve tecrübeli futbol adamını adil olmamakla suçladı.

Barış Alper'in mevcut formu takdir edilse de, Kafkas'ın bu keskin çizgili şahsi yorumu uzun süre daha tartışılacak gibi duruyor.

