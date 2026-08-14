SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe resmen veda etti! Fred Atletico Mineiro'da

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Santos'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli futbolcuya Çubuklu forma altında verdiği hizmetler için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

Fenerbahçe resmen veda etti! Fred Atletico Mineiro'da
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, 2023-24 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Fred Santos ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını duyurdu. Brezilyalı orta saha oyuncusunun Atletico Mineiro'ya transferi de netleşti.

FRED'İN YENİ ADRESİ ATLETICO MINEIRO

Fenerbahçe resmen veda etti! Fred Atletico Mineiro da 1

Fenerbahçe'den ayrılan Fred'in yeni takımı da belli oldu. Brezilyalı futbolcunun Atletico Mineiro'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Transfer kapsamında Atletico Mineiro'nun 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 500 bin euro bonus maddesinin bulunduğu aktarıldı.

3,5 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe resmen veda etti! Fred Atletico Mineiro da 2

Fred'in Atletico Mineiro ile 3,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Böylece 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Brezilyalı orta saha, Avrupa macerasının ardından ülkesine geri dönmüş olacak.

FENERBAHÇE'DE 2023'TEN BU YANA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe resmen veda etti! Fred Atletico Mineiro da 3

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonundan bu yana kadrosunda bulunan Fred, sarı-lacivertli formayla orta sahadaki önemli isimlerden biri olmuştu. Kulüp, resmi açıklamasında futbolcunun emeklerine teşekkür ederek, “Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos” ifadelerini kullandı.

"TEŞEKKÜRLER FENERBAHÇE!

Fenerbahçe resmen veda etti! Fred Atletico Mineiro da 4

Fred, Fenerbahçe’ye veda etti.

"Bunlar öğrenme, özveri ve sevgi dolu yıllar oldu. Bu formayla oynadığım her maç benim için özel bir anlam taşıyordu ve taraftarların desteğini, takım arkadaşlarımı ve bu yolculuğun bir parçası olan herkesi sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Tamamlanan bir bölüm için Tanrı'ya şükürler olsun."

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Galatasaray - Çorum FK maç anlatımı!CANLI | Galatasaray - Çorum FK maç anlatımı!
G.Saray'da Batrakov transferi bitmek üzere! Son söz Rus Demiryolları'ndaG.Saray'da Batrakov transferi bitmek üzere! Son söz Rus Demiryolları'nda
Anahtar Kelimeler:
transfer Brezilya fenerbahçe fred
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.