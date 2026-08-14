Fenerbahçe resmen veda etti! Fred Atletico Mineiro'da

Fenerbahçe, 2023-24 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Fred Santos ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını duyurdu. Brezilyalı orta saha oyuncusunun Atletico Mineiro'ya transferi de netleşti.

FRED'İN YENİ ADRESİ ATLETICO MINEIRO

Fenerbahçe'den ayrılan Fred'in yeni takımı da belli oldu. Brezilyalı futbolcunun Atletico Mineiro'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Transfer kapsamında Atletico Mineiro'nun 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 500 bin euro bonus maddesinin bulunduğu aktarıldı.

3,5 YILLIK SÖZLEŞME

Fred'in Atletico Mineiro ile 3,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Böylece 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Brezilyalı orta saha, Avrupa macerasının ardından ülkesine geri dönmüş olacak.

FENERBAHÇE'DE 2023'TEN BU YANA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonundan bu yana kadrosunda bulunan Fred, sarı-lacivertli formayla orta sahadaki önemli isimlerden biri olmuştu. Kulüp, resmi açıklamasında futbolcunun emeklerine teşekkür ederek, “Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos” ifadelerini kullandı.

Teşekkürler Fred Santos



Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır.



2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos’a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine… pic.twitter.com/gOEyU2nzb5 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 14, 2026

"TEŞEKKÜRLER FENERBAHÇE!

Fred, Fenerbahçe’ye veda etti.

"Bunlar öğrenme, özveri ve sevgi dolu yıllar oldu. Bu formayla oynadığım her maç benim için özel bir anlam taşıyordu ve taraftarların desteğini, takım arkadaşlarımı ve bu yolculuğun bir parçası olan herkesi sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Tamamlanan bir bölüm için Tanrı'ya şükürler olsun."