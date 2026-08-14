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Fatih Terim fitili ateşledi! Federasyona öneri: "Bu sene denemeliyiz"

Fatih Terim, Türk futbolunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de gündüz maçlarının daha fazla oynanması gerektiğini savunarak bu sezon söz konusu uygulamanın denenmesi çağrısında bulundu.

Fatih Terim fitili ateşledi! Federasyona öneri: "Bu sene denemeliyiz"
Burak Kavuncu

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de gündüz maçlarının daha fazla oynanması gerektiğini söyledi. Terim'in önerisi futbol kamuoyunda yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

TERİM'DEN GÜNDÜZ MAÇI ÇIKIŞI

Fatih Terim fitili ateşledi! Federasyona öneri: "Bu sene denemeliyiz" 1

Fatih Terim, YouTube kanalında yaptığı yayında Türk futbolunun gündemine farklı bir öneri taşıdı. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de karşılaşmaların gündüz saatlerinde oynanmasının denenmesi gerektiğini savundu.

“BU SENE BİRAZ DENEMEMİZ LAZIM”

Fatih Terim fitili ateşledi! Federasyona öneri: "Bu sene denemeliyiz" 2

Gündüz maçlarının hem taraftarlar hem de kulüpler açısından avantaj sağlayabileceğini belirten Terim, uygulamanın Türkiye'de daha fazla denenmesi gerektiğini ifade etti.

"Gündüz maçı taraftarıyım. Bu sene biraz denememiz lazım. Bakın çok hoşumuza gidecek. Var bu. Belki ekonomik olarak da fark edecek. Bazı yerlerde 1 gece daha kalmayacaksınız ya da erken geleceksiniz gibi. Gündüz maçlarını sevmeliyiz. Bu dünyada böyle, tadına doyum olmuyor."

Terim, gündüz karşılaşmalarının özellikle deplasman yapan takımlar açısından konaklama ve seyahat maliyetlerini azaltabileceğine dikkat çekti.

“DÜNYADA BÖYLE”

Fatih Terim fitili ateşledi! Federasyona öneri: "Bu sene denemeliyiz" 3

Gündüz maçlarının futbol atmosferine ayrı bir hava kattığını söyleyen Terim, bu uygulamanın dünyada yaygın olduğunu belirterek Türkiye'de de alışılması gerektiğini savundu. Tecrübeli teknik adamın açıklaması kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

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Fatih Terim tff
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