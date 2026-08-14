Fatih Terim fitili ateşledi! Federasyona öneri: "Bu sene denemeliyiz"

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de gündüz maçlarının daha fazla oynanması gerektiğini söyledi. Terim'in önerisi futbol kamuoyunda yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

TERİM'DEN GÜNDÜZ MAÇI ÇIKIŞI

Fatih Terim, YouTube kanalında yaptığı yayında Türk futbolunun gündemine farklı bir öneri taşıdı. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de karşılaşmaların gündüz saatlerinde oynanmasının denenmesi gerektiğini savundu.

“BU SENE BİRAZ DENEMEMİZ LAZIM”

Gündüz maçlarının hem taraftarlar hem de kulüpler açısından avantaj sağlayabileceğini belirten Terim, uygulamanın Türkiye'de daha fazla denenmesi gerektiğini ifade etti.

"Gündüz maçı taraftarıyım. Bu sene biraz denememiz lazım. Bakın çok hoşumuza gidecek. Var bu. Belki ekonomik olarak da fark edecek. Bazı yerlerde 1 gece daha kalmayacaksınız ya da erken geleceksiniz gibi. Gündüz maçlarını sevmeliyiz. Bu dünyada böyle, tadına doyum olmuyor."

Terim, gündüz karşılaşmalarının özellikle deplasman yapan takımlar açısından konaklama ve seyahat maliyetlerini azaltabileceğine dikkat çekti.

“DÜNYADA BÖYLE”

Gündüz maçlarının futbol atmosferine ayrı bir hava kattığını söyleyen Terim, bu uygulamanın dünyada yaygın olduğunu belirterek Türkiye'de de alışılması gerektiğini savundu. Tecrübeli teknik adamın açıklaması kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.