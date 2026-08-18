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Fenerbahçe, Romelu Lukaku’yu UEFA listesine ekledi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Lyon maçları öncesi yeni transfer Romelu Lukaku’nun ismini UEFA listesine ekledi.

Fenerbahçe, Romelu Lukaku’yu UEFA listesine ekledi
Emre Şen
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA’ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Yeni transfer Romelu Lukaku listeye dahil edilirken, Sidiki Cherif kadrodan çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N’Golo Kante, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene."

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe lukaku
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