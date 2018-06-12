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Fenerbahçe Salih Uçan'ı sezon başı kampına götürecek!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2018 21:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin önce Roma'ya sonra da Sion'a kiraladığı Salih Uçan, bu sezon Fenerbahçe'de kalacak mı? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Fenerbahçe Salih Uçan'ı sezon başı kampına götürecek!

Fenerbahçe'de Salih Uçan'ın yeni sezonda takımda olup, olmayacağı merak ediliyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonu İsviçre'nin Sion'da kiralık olarak geçirdi.

Salih, 20 resmi maçta 2 gol atıp 4 asist yaptı. Başarılı futbolcu, Sion'un bonservisini almaması üzerine Fenerbahçe'ye döndü.

Salih Uçan'ın, Topuk Tesisleri'ndeki ilk kamp etabına götürülerek burada deneneceği öğrenildi. Sarı-lacivertli takımda Salih Uçan konusunda karar, kampta verilecek.

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Fenerbahçe salih uçan

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