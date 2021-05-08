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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına uzatmada tutundu

08.05.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 90+6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 2-1 yenerek lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 90+6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 2-1 yenerek bitime iki hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alper Potuk'un golüne Ozan Tufan'la karşılık veren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda birçok fırsata giren Fenerbahçe, 90+6. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 3 puanı kazandı.

Derbide Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybetmesini iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, puanını 79'a yükseltti ve şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşıdı.

- Valencia'dan 90+6. dakikada galibiyet golü

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi Valencia, başkentte çok kritik bir dakikada sahneye çıktı.

90+6. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren Valencia, son 7 maçta 6. kez fileleri havalandırdı. Ekvadorlu futbolcu, gol sayısını da 11'e yükseltti.

- Gol pasları İrfan Can Kahveci'den

Fenerbahçe'nin 3 puanında en önemli pay sahibi İrfan Can Kahveci oldu.

Milli futbolcu, hem Ozan Tufan'ın hem de Valencia'nın attığı gollerde ortayı yaparak takım arkadaşlarının fileleri havalandırmasına yardımcı oldu.

- Emre Belözoğlu'yla yenilgi yok

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 20 puan topladı.

Sarı-lacivertliler bu 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken hiç yenilmedi.

- Alper Potuk eski takımına gol attı

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, eski takımına karşı gol sevinci yaşadı.

Alper Potuk, 7 sezon oynadığı Fenerbahçe'ye karşı başkent temsilcisinin formasıyla 3. dakikada fileleri havalandırdı. Alper, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

- MKE Ankaragücü'nde düşüş sürüyor

Kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, üst üste 4. maçını kaybetti.

Başkent temsilcisi, son 2 haftaya 38 puanla düşme hattının içinde 18. sırada girdi.

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