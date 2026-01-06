Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Samsunspor ile Fenerbahçe bu akşam Süper Kupa Yarı Final maçında Adana'da karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Samsunspor'da sakatlık şoku yaşandı. Rick van Drongelen, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir. Rick van Drongelen’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.