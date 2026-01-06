SPOR

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Süper Kupa Yarı Finali öncesi Samsunspor’a kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlıların savunmadaki önemli ismi Rick van Drongelen, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldı. Van Drongelen’in sol kasığında zorlanma ve ödem tespit edildi.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
Berker İşleyen
Rick van Drongelen

Rick van Drongelen

HOL Hollanda
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
Samsunspor ile Fenerbahçe bu akşam Süper Kupa Yarı Final maçında Adana'da karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Samsunspor'da sakatlık şoku yaşandı. Rick van Drongelen, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir. Rick van Drongelen’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Sakatlık son dakika fenerbahçe süper kupa
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

