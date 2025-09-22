Fenerbahçe seçimlerinde oy kullanan Mert Hakan Yandaş maç sonu seçim sorusuna sessiz kaldı! Erman Toroğlu sert eleştirdi...

Kasımpaşa maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de moraller bozulurken, maçın ardından ‘Komutan’ lakaplı Mert Hakan Yandaş’a takım otobüsüne binerken, "Seçim oyuna etki etti mi?" sorusu soruldu. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, canlı yayında olan Erman Toroğlu’dan ‘‘Mert Hakan sanki seçimi kaybetmiş gibi gitti’’ sözleri olay oldu.

MERT HAKAN SESSİZ KALDI!

Ekol Tv muhabiri maç sonu Mert Hakan Yandaş’a "Seçim oyuna etki etti mi?" diye sordu. Yandaş, morali bozuk bir şekilde soruyu yanıtsız bırakarak takım otobüsüne yürüdü. Bu anlar sosyal medyada oldukça paylaşıldı.

ERMAN TOROĞLU SUSMADI!

Sunucu Onur Yıldız: "Mert Hakan bugün seçimde oy kullanmıştı ama maç sonrasında sessiz kaldı."

Erman Toroğlu: "Mert Hakan sanki seçimi kaybetmiş gibi gitti. Sen futbolcusun ya sen başkanlık seçiminde falan gözükme." Dedi.

OY KULLANMIŞTI

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Sadettin Saran arasında yapılan ve Sadettin Saran Başkan seçildiği seçimde oy kullanan Mert Hakan Yandaş eleştiri almıştı.