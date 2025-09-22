SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe seçimlerinde oy kullanan Mert Hakan Yandaş maç sonu seçim sorusuna sessiz kaldı! Erman Toroğlu sert eleştirdi...

Fenerbahçe’de Alanyaspor maçının ardından bir puan kaybı da Kasımpaşa deplasmanından geldi. Maçın ardından Mert Hakan Yandaş’a "Seçim oyuna etki etti mi?" sorusu soruldu o anlar sosyal medyada yankı uyandırdı…

Fenerbahçe seçimlerinde oy kullanan Mert Hakan Yandaş maç sonu seçim sorusuna sessiz kaldı! Erman Toroğlu sert eleştirdi...
Burak Kavuncu
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kasımpaşa maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de moraller bozulurken, maçın ardından ‘Komutan’ lakaplı Mert Hakan Yandaş’a takım otobüsüne binerken, "Seçim oyuna etki etti mi?" sorusu soruldu. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, canlı yayında olan Erman Toroğlu’dan ‘‘Mert Hakan sanki seçimi kaybetmiş gibi gitti’’ sözleri olay oldu.

MERT HAKAN SESSİZ KALDI!

Fenerbahçe seçimlerinde oy kullanan Mert Hakan Yandaş maç sonu seçim sorusuna sessiz kaldı! Erman Toroğlu sert eleştirdi... 1

Ekol Tv muhabiri maç sonu Mert Hakan Yandaş’a "Seçim oyuna etki etti mi?" diye sordu. Yandaş, morali bozuk bir şekilde soruyu yanıtsız bırakarak takım otobüsüne yürüdü. Bu anlar sosyal medyada oldukça paylaşıldı.

ERMAN TOROĞLU SUSMADI!

Fenerbahçe seçimlerinde oy kullanan Mert Hakan Yandaş maç sonu seçim sorusuna sessiz kaldı! Erman Toroğlu sert eleştirdi... 2

Sunucu Onur Yıldız: "Mert Hakan bugün seçimde oy kullanmıştı ama maç sonrasında sessiz kaldı."
Erman Toroğlu: "Mert Hakan sanki seçimi kaybetmiş gibi gitti. Sen futbolcusun ya sen başkanlık seçiminde falan gözükme." Dedi.

OY KULLANMIŞTI

Fenerbahçe seçimlerinde oy kullanan Mert Hakan Yandaş maç sonu seçim sorusuna sessiz kaldı! Erman Toroğlu sert eleştirdi... 3

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Sadettin Saran arasında yapılan ve Sadettin Saran Başkan seçildiği seçimde oy kullanan Mert Hakan Yandaş eleştiri almıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım’ın 7 sene önce söyledikleri gerçek oldu! Ali Koç başkanlığı böyle bıraktı, herkes onu konuşuyor…Aziz Yıldırım’ın 7 sene önce söyledikleri gerçek oldu! Ali Koç başkanlığı böyle bıraktı, herkes onu konuşuyor…
MHK Başkanı ve Hakem Arda Kardeşler için çarpıcı iddialar!MHK Başkanı ve Hakem Arda Kardeşler için çarpıcı iddialar!
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Kasımpaşa Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.