Trabzonspor, Aral Şimşir'i açıkladı: İşte genç yıldızın bordo mavili kulüpten alacağı ücret

Transfer sezonuna hızlı giren ve çok sayıda oyunucya kamp dönemi öncesi imzayı attıran Trabzonspor, Danimarka'da harikalar yaratan milli oyuncu Aral Şimşir'i resmen renklerine bağladı.

TRABZONSPOR ARAL ŞİMŞİR TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Bordo-mavili kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 13.000.000 Euro, 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır