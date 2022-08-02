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Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü

02.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda, 4 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Futbolcuların sahada yaptıkları koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Ayrı çalışan Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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