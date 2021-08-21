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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek

21.08.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek - Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Pelkas, Novak, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, müsabakada forma giyemeyecek

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, yarın sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

- Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.

Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.

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