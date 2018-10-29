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Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.10.2018 16:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de dün yaşanan 3-1’lik Ankaragücü mağlubiyetinden sonra teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrılmış ve taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli taraftarlar bugün iste Twitter üzerinden Ersun Yanal için bir kampanya başlattı.

İşte sosyal medyada Ersun Yanal için yapılan paylaşımlar...

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

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Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
2 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
3 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
4 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
5 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
6 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
7 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
8 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
9 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
10 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
11 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
12 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
13 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
14 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
15 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
16 / 16

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlattı
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Fenerbahçe ersun yanal

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