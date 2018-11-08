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'Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.11.2018 20:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i unutmadı! UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, derbide hayatını kaybeden Koray Şener'i andılar.

İşte yaşananlar...

Fenerbahçe taraftarından Koray Şener için koreografi

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Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden Koray Şener’i sarı-lacivertli taraftarlar unutmadı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden Koray Şener’i sarı-lacivertli taraftarlar unutmadı.
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Maç öncesi koreografi gösterisinde bulunan taraftarlar maçın başlamasının ardından Koray Şener için 5 dakika sessiz kaldı.

Maç öncesi koreografi gösterisinde bulunan taraftarlar maçın başlamasının ardından Koray Şener için 5 dakika sessiz kaldı.
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Taraftar daha sonra, ‘Koray Şener ölmedi kalbimizde yaşıyor’ sloganları attı.

Taraftar daha sonra, ‘Koray Şener ölmedi kalbimizde yaşıyor’ sloganları attı.
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SİYAH GİYDİLER

SİYAH GİYDİLER
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Koray Şener için sarı-laciverli taraftarlar Anderlecht karşılaşmasına siyah renkli giysilerle tribündeki yerlerini aldı.

Koray Şener için sarı-laciverli taraftarlar Anderlecht karşılaşmasına siyah renkli giysilerle tribündeki yerlerini aldı.
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Sosyal medyada haberleşen taraftarlar, karşılaşmadan 1 gün önce organize olmuştu.

Sosyal medyada haberleşen taraftarlar, karşılaşmadan 1 gün önce organize olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Koray Şener

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ahlaksızlar iki gün sonra unuturlar bu cocugu şikeci eyyamcı üç kagıtcı kareografi özürlü gundiler
fenerbahçe taraftariyla gurur duyuyor
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