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Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Ferdi Kadıoğlu geliyor! Görüşmeler başladı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile mücadele eden Fenerbahçe, Devler Ligi vizesi alması halinde sol beke eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu getirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Archie Brown ile yolları ayırıp milli futbolcuyu yeniden kadroya katmak için Brighton ile temaslara başladı.

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Ferdi Kadıoğlu geliyor! Görüşmeler başladı
Emre Şen
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma mücadelesi veren Fenerbahçe, kadro yapılanması doğrultusunda gözünü eski yıldızına çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Şampiyonlar Ligi vizesinin alınması durumunda sol bek pozisyonu için büyük bir transfer operasyonuna imza atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

FERDİ KADIOĞLU VE BRIGHTON İLE İLK TEMAS

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Ferdi Kadıoğlu geliyor! Görüşmeler başladı 1

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçecek. Sarı-lacivertli kurmayların, devler ligi biletinin alınması ihtimaline karşılık şimdiden hem milli futbolcu hem de İngiliz kulübü Brighton ile resmi temasları kurduğu ve görüşmelerin başladığı belirtildi.

ARCHIE BROWN İLE YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Ferdi Kadıoğlu geliyor! Görüşmeler başladı 2

Planlanan bu dev transfer hamlesinin gerçekleşmesi durumunda takımdaki yabancı kontenjanı ve sol bek rotasyonu da yeniden şekillenecek. Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu transferinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte sezon başında kadroya katılan Archie Brown ile yolları ayırmayı hedefliyor.

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