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Dünya şampiyonundan bile fazla! Montella'nın maaşı 'yok artık' dedirtti

Vincenzo Montella’nın A Milli Takım’daki geleceği tartışılırken, İtalyan teknik adamın yıllık kazancı da gündeme geldi. 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Montella’nın yaklaşık 3 milyon euroluk maaşı, dünya şampiyonu Lionel Scaloni’nin gelirini geride bırakıyor.

Dünya şampiyonundan bile fazla! Montella'nın maaşı 'yok artık' dedirtti
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 2028 yılına kadar uzatılan sözleşmesiyle birlikte yıllık kazancı da gündeme geldi. İtalyan çalıştırıcının sezon başına yaklaşık 3 milyon euro kazandığı belirtildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu daha önce Montella için "Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ TAKIMDA ELEŞTİRİLER ARTTI

Dünya şampiyonundan bile fazla! Montella nın maaşı yok artık dedirtti 1

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste üç mağlubiyet alması Montella üzerindeki baskıyı artırdı. Milliler bu maçlarda yalnızca 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Santrforsuz oyun, ilk 11 tercihleri ve bazı futbolcuların kulüplerinde düzenli forma giymemesine rağmen kadroya alınması eleştirilerin başlıca nedenleri oldu.

SCALONI'DEN FAZLA KAZANIYOR

Dünya şampiyonundan bile fazla! Montella nın maaşı yok artık dedirtti 2

Yaklaşık 3 milyon euroluk yıllık geliri bulunan Montella, Arjantin'i Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni'nin 2,3 milyon euroluk kazancını geride bırakıyor.

Montella'nın sözleşmesinde ayrıca başarı bonuslarının bulunduğu ve istifa etmesi halinde 5 milyon euronun üzerinde tazminat hakkı olduğu ileri sürüldü.

İstifa çağrılarına yanıt veren Montella ise "Görevimin başındayım, devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

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