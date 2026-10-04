Dünya şampiyonundan bile fazla! Montella'nın maaşı 'yok artık' dedirtti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 2028 yılına kadar uzatılan sözleşmesiyle birlikte yıllık kazancı da gündeme geldi. İtalyan çalıştırıcının sezon başına yaklaşık 3 milyon euro kazandığı belirtildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu daha önce Montella için "Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ TAKIMDA ELEŞTİRİLER ARTTI

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste üç mağlubiyet alması Montella üzerindeki baskıyı artırdı. Milliler bu maçlarda yalnızca 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Santrforsuz oyun, ilk 11 tercihleri ve bazı futbolcuların kulüplerinde düzenli forma giymemesine rağmen kadroya alınması eleştirilerin başlıca nedenleri oldu.

SCALONI'DEN FAZLA KAZANIYOR

Yaklaşık 3 milyon euroluk yıllık geliri bulunan Montella, Arjantin'i Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni'nin 2,3 milyon euroluk kazancını geride bırakıyor.

Montella'nın sözleşmesinde ayrıca başarı bonuslarının bulunduğu ve istifa etmesi halinde 5 milyon euronun üzerinde tazminat hakkı olduğu ileri sürüldü.

İstifa çağrılarına yanıt veren Montella ise "Görevimin başındayım, devam edeceğim" açıklamasını yaptı.