YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'tan transfer açıklaması:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'tan transfer açıklaması:

10.06.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim ancak finansal fair-play nedeniyle kulübün imkanları kısıtlı"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istediğini söyledi.

Portekizli teknik adam, ülkesinin A Bola gazetesine yaptığı açıklamada, yeni projelerde her zaman en yüksek beklentilere sahip olduklarını belirterek, "Bizi çok seven bir ülkeye gidiyoruz. Bu, projeyi kabul etmemizde belirleyici bir faktör oldu." dedi.

Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran 67 yaşındaki Jesus, transferlerle ilgili soru üzerine, "Mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim ancak finansal fair-play nedeniyle kulübün imkanları kısıtlı. Seçim yapmaya çalışacağız, fazla zamanımız yok. Başlangıçta işleri mümkün olduğunca çabuk organize etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olma fikriyle yola çıktığını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan kulübü. Bu takımı seçtim çünkü şampiyonluklar kazanacak bir kulüp. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak ve bu da beni cezbetti." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TDBB 6. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldıTDBB 6. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı
Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:
Sivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastıSivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastı

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Cuma

Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.