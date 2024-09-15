Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından takımdaki problemi açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARIYI BEĞENMEDİM"

"İkinci yarı takımı beğenmedim. Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için."

"HIRS PROBLEMİ VARDI"

"Çok fazla top kaybı yaptık, topu tutamadık. İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik."

HAKEM SÖZLERİ

Hakem dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, futbolcularla arkadaş olabilirler. Bununla ilgili bir sorun görmüyorum. Performansıyla bağımsız ve dürüst olduğunu gösterdiği müddetçe benim için bir sorun yok.