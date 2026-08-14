Fenerbahçe TFF'ye gidiyor! Aziz Yıldırım devrede: O maç oynanmayabilir

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacağı kritik mücadeleler öncesinde yoğun fikstürü rahatlatmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetimin, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan Konyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Lyon maçları nedeniyle oluşacak yoğun fikstürü dikkate alarak Konyaspor mücadelesinin ileri bir tarihe alınmasını talep edecek.

KONYASPOR'DAN OLUMLU YAKLAŞIM

Fenerbahçe'nin erteleme talebine Konyaspor'un da sıcak baktığı öne sürüldü. Yeşil-beyazlıların karşılaşmanın başka bir tarihte oynanmasına itiraz etmeyeceği ve Avrupa mücadelesi veren Fenerbahçe'ye bu süreçte destek olacağı ifade edildi.

GENÇLERBİRLİĞİ TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Fenerbahçe daha önce de fikstür yoğunluğu nedeniyle bir erteleme talebinde bulunmuştu. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmanın ileri bir tarihe alınması için TFF'ye başvurmuş ancak federasyondan olumsuz yanıt çıkmıştı.

Konyaspor karşılaşması için yapılması beklenen yeni başvurunun nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu. Fenerbahçe, Lyon karşılaşmaları öncesinde oyuncularının fiziksel yükünü azaltarak Avrupa'daki kritik mücadelelere daha hazır çıkmayı hedefliyor.