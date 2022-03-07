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Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalbi sıkışan genç taraftar hayatını kaybetti

07.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalbi sıkışan genç taraftar hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalbi sıkışan Fenerbahçe taraftarı 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Evinde Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Özdemir, bir pozisyona sinirlenerek gittiği odasında aniden fenalaştı.

Ağabeyi ve yakınlarınca özel hastaneye kaldırılan Özdemir, yaşamını yitirdi.

Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Özdemir'in daha önce akciğer kanseri tedavisi gördüğü, 2013 yılında yapılan son nakilin ardından hastalığın nüksetmediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi

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