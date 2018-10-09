Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynadığı Medipol Başakşehir mücadelesindeki 'çirkin ve kötü tezahürat', Beşiktaş ise Atiker Konyaspor deplasmanında '6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' ile 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 1- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 06.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu RAJKO ROTMAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 3- BURSASPOR Kulübü'nün 06.10.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 8- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü futbolcusu LAMINE DIARRA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü futbolcusu THEODOR ELMAR BJARNASON'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi TUNCAY AKGÜN'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 08.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 9- BOLUSPOR Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi MURAT HARMANŞA'nın 07.10.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-ç maddesi uyarınca 09.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 11- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 06.10.2018 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 12- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü LEVENT DEVRİM'in 06.10.2018 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-PENDİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 13- ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu AYKUT AKGÜN'ün 07.10.2018 tarihinde oynanan BUGSAŞSPOR A.Ş.-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 15- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-BAYRAMPAŞA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 16- EYÜPSPOR Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 17- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 06.10.2018 tarihinde oynanan GEBSESPOR-ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu KERAM ONAYLI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi MUSA ÖÇKOYMAZ'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 09.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 19- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞESPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ALİBEYKÖYSPOR Kulübü'nün 06.10.2018 tarihinde oynanan ALİBEYKÖYSPOR-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 21- DÜZCESPOR Kulübü'nün 06.10.2018 tarihinde oynanan ALİBEYKÖYSPOR-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 22- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu SAMET ÖNGER'in 06.10.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 23- PAZARSPOR Kulübü futbolcusu AYKUT CİVELEK'in 07.10.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu ALAETTİN TUTAŞ'ın 07.10.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 25- 1461 TRABZON Kulübü'nün 06.10.2018 tarihinde oynanan 1461 TRABZON-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 26- MUĞLASPOR Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "3 futbolcusunun sarı kart ve 3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 27- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,