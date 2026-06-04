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Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Fenerbahçe, Futbol Akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübün efsane eski futbolcusu Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Kulübü, altyapı yapılanmasında idari kadroda yer alan efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, Futbol Akademisi bünyesinde "Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü" olarak görev yapan Şanlı'ya verdiği emekler için teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

KULÜPTEN RESMİ TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLANDI

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı! 1

Sarı-lacivertli camiada futbolculuk döneminde bıraktığı derin izlerle taraftarın sevgilisi olan Tuncay Şanlı'nın akademideki mesaisi sona erdi. Kulübün resmi iletişim kanallarından yayımlanan ayrılık mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

44 yaşındaki çalıştırıcı, 2025 Kasım ayında göreve getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Tuncay Şanlı
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