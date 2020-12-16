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Fenerbahçe turu tek golle geçti

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.12.2020 23:11 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertliler, 10 kişi kaldığı müsabakada Karacabey Belediyespor'u tek golle geçerek adını son 16 turuna yazdırdı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın başında 11. dakikada Onur Özcan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 28. dakikada kalecisi Altay Bayındır'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

- Erol Bulut 3-5-2 sistemiyle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karacabey Belediyespor karşısında takımını sahaya 3-5-2 sistemiyle çıkardı.

Son günlerde sık sık sistem sebebiyle eleştiriler alan Bulut, kupa maçında değişik bir dizilişle takımını sahaya sürdü.

Savunmada üçlüye dönen genç teknik adam, kenarlarda Nazım ve Novak'ı oynatırken, çift forvette Thiam'ın arkasında Ömer Faruk'u görevlendirdi.

- Altay cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Altay, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Altay, ligdeki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

- Ömer Faruk 30 dakika

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Karacabey Belediyespor karşısında 30 dakika forma giyebildi.

Kupa maçlarında ilk 11'de şans verilen 17 yaşındaki futbolcu, Altay'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle erkenden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Ömer Faruk, 30. dakikada yerini Oytun Özdoğan'a bıraktı.

- Karacabey Belediyespor'dan protesto

Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın başında Karacabey Belediyesporlu futbolcular santra yapıldıktan sonra topla oynamayarak bir protesto gerçekleştirdi.

Futbolcular hakemin başlama düdüğünün ardından Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) oynanmamasına ilişkin protestoda bulundu.

Fenerbahçe'nin yaptığı santra vuruşu sonrasında 20 saniye topa müdahale etmeyen Karacabey Belediyesporlu oyuncular, daha sonra maça dahil oldu.

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