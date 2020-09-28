Fenerbahçe Üniversitesi kampüs ağını modernize etti

Fenerbahçe Üniversitesi’nin kampüs ağının omurgadan kenara güvenliğinin sağlanması ve IoT Teknolojileri için modernize edilmesi Aruba ile gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Üniversitesi, kampüsleri dahilinde öğrencileri, akademik ve idari personeli için yüksek bant genişliği kapasitesi sağlayabilecek kesintisiz bir ağ sunabilmek için bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba’yı tercih etti.

Fenerbahçe Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörü Orçun Aktaş, üniversitedeki ağın Nesnelerin İnterneti (IoT) de dahil olmak üzere ileri teknolojiyi desteklemesi ve gelecekte olabilecek teknolojik gelişimler için esneklik ile birlikte yönetim kolaylığı sunan bir ağ olmasının gerekliliğini vurgularken, bu süreçte Aruba’nın bütünleşik altyapısının yönetim kolaylığı ile yapısal güvenlik ve IoT teknolojileri için entegre bağlanabilirlik sağladığını belirtti.

Aktaş, VLAN atamalarının dinamik olarak yönetildiğini ve bütün kampüste güvenli, rol-tabanlı kesintisiz bağlanılabilirlik sağlandığını sözlerine ekledi. Bununla birlikte arıza tespit ve çözüm sürelerin minimize edildiğini, bakım ve destek döngülerinin kısaltıldığını ve böylece bilgi teknolojileri ekibinin teknolojik yenilikleri araştırmalarına ve uygulamalarına olanak sağlandığını, öğrencilerin ve personelin sürekli ve kesintisiz hizmetin keyfini yaşadıklarını belirtti.