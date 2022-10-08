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Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

08.10.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra saha antrenmanlarına geçen sarı-lacivertli oyuncular, koşu ve ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler antrenmanın ardından kampa girdi.

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