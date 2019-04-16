İngiltere'den bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Nick Powell ile ilgilendiği iddia edildi

İsmini Manchester United'da duyuran ve kariyerini Championship ekiplerinden Wigan'da sürdüren İngiliz 10 numara Nick Powell için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.

İngiliz basınının haberine göre Wigan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Powell ile Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyor.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Bonservisi elinde olması nedeniyle iki kulübünde 25 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan Powell ile Türkiye'nin dışında Almanya'dan Red Bull Leipzig, Mönchengladbach ve İngiltere'den Burnley'in ilgilendiği kaydedildi.

MANCHESTER UNITED, 18'İNDE ALMIŞTI

Manchester United'ın henüz 18 yaşında 7.5 milyon euroya transfer ettiği Nick Powell, 2016 yılında İngiliz devinden Wigan'a transfer olmuştu.