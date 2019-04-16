SPOR

İngiltere'den bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.04.2019 21:23 | Son Güncelleme

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Bir dönem Manchester United forması da giyen İngiliz yıldızın bedavaya Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gelebileceği iddia edildi.

İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Nick Powell ile ilgilendiği iddia edildi

İsmini Manchester United'da duyuran ve kariyerini Championship ekiplerinden Wigan'da sürdüren İngiliz 10 numara Nick Powell için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.

İsmini Manchester United'da duyuran ve kariyerini Championship ekiplerinden Wigan'da sürdüren İngiliz 10 numara Nick Powell için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.

İngiliz basınının haberine göre Wigan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Powell ile Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyor.

İngiliz basınının haberine göre Wigan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Powell ile Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyor.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Bonservisi elinde olması nedeniyle iki kulübünde 25 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak baktığı belirtildi.

Bonservisi elinde olması nedeniyle iki kulübünde 25 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan Powell ile Türkiye'nin dışında Almanya'dan Red Bull Leipzig, Mönchengladbach ve İngiltere'den Burnley'in ilgilendiği kaydedildi.

Öte yandan Powell ile Türkiye'nin dışında Almanya'dan Red Bull Leipzig, Mönchengladbach ve İngiltere'den Burnley'in ilgilendiği kaydedildi.

MANCHESTER UNITED, 18'İNDE ALMIŞTI

MANCHESTER UNITED, 18'İNDE ALMIŞTI

Manchester United'ın henüz 18 yaşında 7.5 milyon euroya transfer ettiği Nick Powell, 2016 yılında İngiliz devinden Wigan'a transfer olmuştu.

Manchester United'ın henüz 18 yaşında 7.5 milyon euroya transfer ettiği Nick Powell, 2016 yılında İngiliz devinden Wigan'a transfer olmuştu.

İki ayağını da kullanabilen ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Powell, bu sezon Wigan ile 27 maça çıkarken 7 gol ve 7 asist üretti.

İki ayağını da kullanabilen ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Powell, bu sezon Wigan ile 27 maça çıkarken 7 gol ve 7 asist üretti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nick Powell Fenerbahçe Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

Başakşehir'den G.Saray için suç duyurusu

Başakşehir'den G.Saray için suç duyurusu

Şok sakatlık! Antrenmanda dirseği kırıldı

Şok sakatlık! Antrenmanda dirseği kırıldı

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

G.Saray'da sıcak saatler! Resmi hamle geldi

G.Saray'da sıcak saatler! Resmi hamle geldi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

3 yıldız için tam 290 milyon Euro

3 yıldız için tam 290 milyon Euro

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paul Scholes bahis oynamaktan suçlu bulundu

Scholes'a bahis şoku

İngiltere'den bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

İngiltere'den bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

Liverpool 2 - 0 Chelsea

Dev maç Liverpool'un

Crystal Palace 1 - 3 Manchester City

City hata yapmadı

Manchester United 2 - 1 West Ham United

ManU, Pogba ile güldü

Tottenham 4 - 0 Huddersfield Town

Tottenham'ı Moura uçurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.