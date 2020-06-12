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Fenerbahçe ve Beşiktaş Umar Sadiq'in peşinde

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Gelecek sezon forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın da listesinde olan Umar Sadiq ile sarı lacivertli takımın da ilgilendiği ileri sürüldü.

Sırp basını, Beşiktaş’ın da daha önce transfer gündemine gelen Nijeryalı forvet oyuncusu Umar Sadiq ile Fenerbahçe’nin de ilgilendiğini öne sürdü.

İddiaya göre; Fenerbahçe golcü futbolcuyu scoutlarına izletti. Bu sezon 36 maçta 17 gol 14 asistlik performans sergilen 23 yaşındaki futbolcu için böylece Türkiye’nin iki güzide kulübü rekabet içinde olacak. Futbolcuya Avrupa’dan da birçok takımın ilgi duyduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transferde anılan Umar Sadiq’i takip edenler arasında Milan, Valencia, Manchester United, Anderlecht, Spartak Moskova, CSKA ve Lokomotiv Moskova’nın olduğu belirtildi. Daha önce İtalya’da Roma ve İskoç’ya Glasgow Rangers forması giyen futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.

(AJANSSPOR)

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