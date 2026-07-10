Fenerbahçe ve Galatasaray, Deniz Gül transferinde karşı karşıya!

Yeni sezon planlaması doğrultusunda hücum hattına alternatifli bir yapı kazandırmak isteyen Fenerbahçe, aradığı kanı Portekiz'de buldu. Sarı-lacivertli yönetimin, Porto forması giyen 22 yaşındaki milli santrfor Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladığı öne sürüldü. İlk temasların kurulduğu ve Portekiz temsilcisine genç oyuncunun transfer şartlarının sorulduğu aktarıldı.

TEKNİK HEYETTEN TRANSFERE TAM NOT

Fenerbahçe teknik heyetinin bu hamleye yaklaşımı da oldukça olumlu. Yabancı kuralı esnekliği sağlaması açısından yerli statüsünde oynayabilen, aynı zamanda genç ve gelişime açık bir profil çizen Deniz Gül'ün, takımın dinamizmine büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Teknik ekibin onayı sonrası yönetimin pazarlıklarda vites yükselttiği gelen bilgiler arasında.

MASADAKİ SÜRPRİZ FORMÜL: KİRALAMA

Portekiz devi Porto ile 2029 yılına kadar uzun soluklu bir sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'nin B planı da hazır. Porto'nun talep edeceği bonservis bedelini bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar, rakamın yüksek olması durumunda kiralama veya satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini devreye sokarak transferi nokta koymayı hedefliyor.

GALATASARAY DA DEVREDE

Deniz Gül cephesinde yaşanan bu sıcak gelişmeler, Süper Lig devlerini de karşı karşıya getirdi. Genç milli yıldızın durumunu uzun süredir yakından takip eden Galatasaray'ın da bu transferde masada olduğu biliniyor. Ancak Fenerbahçe'nin resmi girişimlere başlamasıyla birlikte transfer yarışının bir anda alevlendiği ve önümüzdeki günlerin sıcak gelişmelere gebe olduğu kaydedildi.