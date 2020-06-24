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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mario Mandzukic hamlesi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.06.2020 11:45 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Katar ekibi Al Duhail’de oynayan Mandzukic’in transferi için karşı karşıya geldiklerini yazdı.

Süper Lig’in iki dev ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Hakan Yandaş’ın ardından şimdi de Mario Mandzukic için karşı karşıya.

İtalyan basınından Calciomercato’da yer alan habere göre; iki ezeli rakip golcü oyuncu için yarışa girdi. Haberde Zlatan Ibrahimovic’le yollarını ayırması beklenen Milan’ın Hırvat golcüyü istediği bildirilirken, Kanarya ve Cimbom’un da hamle yaptığı bildirildi. Deneyimli santrfor bu sezon Al Duhail’de 7 maçta süre aldı ve 1 gol attı. 34 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2021’de sona eriyor.

(AJANSSPOR)

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