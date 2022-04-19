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Fenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildi

19.04.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ile GZT Giresunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile oynanan maçtaki saha olayları nedeniyle Fenerbahçe kurula gönderildi.

Beşiktaş karşılaşmasında talimatlara aykırı hareket nedeniyle GZT Giresunspor'un da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Adana Demirsporlu oyuncu Mario Balotelli ile Gaziantep FK oyuncusu Doğan Erdoğan ise kural dışı hareketlerden dolayı tedbirli olarak kurula sevk edildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor ve Beypiliç Boluspor da çeşitli nedenlerden kurula gönderildi.

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