Fenerbahçe ve Samsunspor arasında transfer hattı yanıyor! Musaba'nın rövanşı alınıyor

Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Anthony Musaba'yı Fenerbahçe'ye gönderen Samsunspor, Sarı-Lacivertlilerin kapısını bu kez kendisi çaldı! Kadroda düşünülmeyen ve 3. kaleci konumuna düşen İrfan Can Eğribayat için Karadeniz ekibi resmen devreye girdi. İşte transferdeki son durum...

Emre Şen
Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki transfer trafiği durulmuyor. Sarı-lacivertlilerin Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katmasının hemen ardından, Kırmızı-Beyazlılardan sürpriz bir karşı hamle geldi. Samsunspor, Fenerbahçe'de formasını kaybeden İrfan Can Eğribayat'a kancayı taktı.

Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Fenerbahçe'de Livakovic ve İrfan Can'ın arkasında kalarak üçüncü kaleci konumuna düşen İrfan Can Eğribayat için Samsunspor yönetimi harekete geçti. Karadeniz temsilcisinin, 27 yaşındaki tecrübeli eldiveni kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunduğu öğrenildi.

İrfan Can Eğribayat için yarışan tek takım Samsunspor değil. Başarılı kaleciye Polonya Ligi'nin köklü ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan'ın da talip olduğu belirtildi.

Ancak Samsunspor'un ısrarlı tavrı ve oyuncunun Süper Lig'de kalma ihtimali transferin seyrini değiştirebilir. Taraflar arasındaki görüşmelerin çok kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz neticelenmesi bekleniyor. Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 6 maça çıktı ve kalesinde 7 gol gördü.

