Fenerbahçe'ye 5 maç seyircisiz oynama cezası!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası geldi.

SARI - LACİVERTLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 2018-2019 Play-off final serisinde almış olduğu kararlar neticesinde, takımımızın aşağıda belirtilen maçları seyircisiz oynamasına karar verilmiştir. Sezonun ilk haftasında oynanan İTÜ Basketbol müsabakasıyla başlayan bu uygulama, aşağıda belirtilen karşılaşmalar için de devam edecektir: