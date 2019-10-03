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Fenerbahçe'ye 5 maç seyircisiz oynama cezası!

BASKETBOL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya geçen sezon Anadolu Efes ile oynanan final serisinde yaşananlar nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası geldi.

SARI - LACİVERTLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 2018-2019 Play-off final serisinde almış olduğu kararlar neticesinde, takımımızın aşağıda belirtilen maçları seyircisiz oynamasına karar verilmiştir. Sezonun ilk haftasında oynanan İTÜ Basketbol müsabakasıyla başlayan bu uygulama, aşağıda belirtilen karşılaşmalar için de devam edecektir:

  1. hafta - 6 Ekim Pazar 20.00: Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol (yalnızca misafir takım tribünü için satış yapılacak ve yalnızca misafir takım taraftarlarına bu bölümde maçı takip etme izni verilecektir)

  2. hafta - 12 Ekim Cumartesi 20.00: Türk Telekom - Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)

  3. hafta - 17 Kasım Pazar 15.15: Tofaş - Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)

  4. hafta - 1 Aralık Pazar 17.30: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)

  5. hafta - 14 Aralık Cumartesi 17.30: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko anadolu efes türkiye basketbol federasyonu

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