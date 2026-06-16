Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü geliyor! Bugün son görüşme yapılacak

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ardından 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ve yeni yönetimi, görev dağılımını tamamlar tamamlamaz transfer için gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için bir numaralı hedefi ise Borussia Dortmund formasıyla harikalar yaratan Serhou Guirassy.

BUGÜN ALMANYA'DA KRİTİK ZİRVE

Seçim öncesi dönemde de birçok yıldız isimle ön temaslar kuran Aziz Yıldırım, Guirassy transferini nokta atışıyla bitirmek istiyor. Başkanın bizzat görevlendirdiği sarı-lacivertli yöneticiler, golcü oyuncuyu sarı-lacivertli renklere bağlamak için bugün Almanya'da soluğu alacak ve transferin seyrini belirleyecek çok kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

DORTMUND'UN TALEBİ 40 MİLYON EURO

Almanya'da kurulacak masada Fenerbahçe yönetimini zorlu bir pazarlık süreci bekliyor. Sarı-lacivertli heyet, bugün iki ayaklı bir görüşme trafiği yürütecek. Borussia Dortmund yetkilileri, yıldız golcü için kapıyı 40 milyon Euro bonservis bedelinden açmış durumda. Yönetimin ana stratejisi ise bu yüksek rakamı aşağıya çekmek ve Alman devini en az 3 yıla yayılacak bir taksitli ödeme planına ikna etmek olacak.