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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü geliyor! Bugün son görüşme yapılacak

Yeni yönetimle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund'un gol makinesi Serhou Guirassy için kurmaylarını bugün Almanya'ya gönderiyor. Masadaki bonservis beklentisi 40 milyon Euro!

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü geliyor! Bugün son görüşme yapılacak
Emre Şen
Serhou Guirassy

Serhou Guirassy

GIN Gine
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ardından 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ve yeni yönetimi, görev dağılımını tamamlar tamamlamaz transfer için gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için bir numaralı hedefi ise Borussia Dortmund formasıyla harikalar yaratan Serhou Guirassy.

BUGÜN ALMANYA'DA KRİTİK ZİRVE

Fenerbahçe ye dünyaca ünlü golcü geliyor! Bugün son görüşme yapılacak 1

Seçim öncesi dönemde de birçok yıldız isimle ön temaslar kuran Aziz Yıldırım, Guirassy transferini nokta atışıyla bitirmek istiyor. Başkanın bizzat görevlendirdiği sarı-lacivertli yöneticiler, golcü oyuncuyu sarı-lacivertli renklere bağlamak için bugün Almanya'da soluğu alacak ve transferin seyrini belirleyecek çok kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

DORTMUND'UN TALEBİ 40 MİLYON EURO

Fenerbahçe ye dünyaca ünlü golcü geliyor! Bugün son görüşme yapılacak 2

Almanya'da kurulacak masada Fenerbahçe yönetimini zorlu bir pazarlık süreci bekliyor. Sarı-lacivertli heyet, bugün iki ayaklı bir görüşme trafiği yürütecek. Borussia Dortmund yetkilileri, yıldız golcü için kapıyı 40 milyon Euro bonservis bedelinden açmış durumda. Yönetimin ana stratejisi ise bu yüksek rakamı aşağıya çekmek ve Alman devini en az 3 yıla yayılacak bir taksitli ödeme planına ikna etmek olacak.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Serhou Guirassy
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