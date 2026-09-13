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Fenerbahçe'ye Gaziantep FK maçı öncesi iki yıldızından kötü haber

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın kritik mücadele öncesi kamp kadrosu açıklanırken, iki oyuncunun kadroda bulunmaması dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye Gaziantep FK maçı öncesi iki yıldızından kötü haber
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde kafilede yer almadı.

ASENSIO VE OOSTERWOLDE KADRODA YOK

Fenerbahçe ye Gaziantep FK maçı öncesi iki yıldızından kötü haber 1

Fenerbahçe'de Marco Asensio ile Jayden Oosterwolde, Gaziantep FK karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmedi. İspanyol yıldız Asensio'nun hedefinin ise 20 Eylül Pazar günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına hazır hale gelmek olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN GAZİANTEP FK KADROSU

Fenerbahçe ye Gaziantep FK maçı öncesi iki yıldızından kötü haber 2

Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı için belirlenen kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi.

GÖZLER GAZİANTEP FK MAÇINDA

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 3 puan hedeflerken teknik heyet de kadrodaki alternatifler üzerinden maç planını şekillendirecek. Sarı-lacivertlilerde Asensio'nun yokluğunda hücum hattındaki tercihler merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio Gaziantep fenerbahçe Jayden Oosterwolde
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