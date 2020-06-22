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Fenerbahçe'ye Kevin Strootman, önerisi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Fransa Ligi takımlarından Marsilya'da forma giyen Kevin Strootman, Fenerbahçe'ye önerildi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye, 6 milyon Euro karşılığında Luiz Gustavo'yu satan Mavi-Beyazlılar, şimdi de Kanarya'nın kapısını ilginç bir teklifle çaldı.

Marsilya'nın, senelik 4.5 milyon Euro ücreti bulunan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ı maliyetinden kurtulmak adına Sarı-Lacivertli ekibe bedava vermek istediği öne sürüldü

FFP kurallarını ihlal eden Fransız ekibi Marsilya, UEFA tarafından 3 milyon Euro ceza almıştı. Ekonomik olarak düzlüğe çıkmak isteyen Marsilya, yüksek maaşı olan başka isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. (Akşam)

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