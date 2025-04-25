Fenerbahçe'ye resital yapmıştı... Galatasaray o Süper Lig ekibinden yıldız oyuncuyu getiriyor!

Sacha Boey'u 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattıktan sonra sağ beke 3 transfer (Aurier, Jelert ve Frankowski) yapan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Roland Sallai de rotasyona giriyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA YLDIZLAŞMIŞTI

Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye yedek kulübesi için yerli takviye düşünüyor. Dört sezondur Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, öne çıkan isim olarak duruyor. Son Fenerbahçe maçında 3 golü de hazırlayan isim olan 30 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı.

SEZON SONUNDA GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray, sezon sonunda Kayserispor'un kapısını çalacak ve anlaşma zemini arayacak. Altyapısını F.Bahçe'de alan futbolcu, performansıyla A Milli Takım havuzuna da girmeyi başardı.