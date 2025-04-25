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  4. Fenerbahçe'ye resital yapmıştı... Galatasaray o Süper Lig ekibinden yıldız oyuncuyu getiriyor!

Fenerbahçe'ye resital yapmıştı... Galatasaray o Süper Lig ekibinden yıldız oyuncuyu getiriyor!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.04.2025 10:38
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, transferde vites yükseltirken son olarak Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Sazdağı ile ilgilenildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye resital yapmıştı... Galatasaray o Süper Lig ekibinden yıldız oyuncuyu getiriyor!
Gökhan Sazdağı

Gökhan Sazdağı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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Sacha Boey'u 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattıktan sonra sağ beke 3 transfer (Aurier, Jelert ve Frankowski) yapan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Roland Sallai de rotasyona giriyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA YLDIZLAŞMIŞTI

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Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye yedek kulübesi için yerli takviye düşünüyor. Dört sezondur Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, öne çıkan isim olarak duruyor. Son Fenerbahçe maçında 3 golü de hazırlayan isim olan 30 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı.

SEZON SONUNDA GÖRÜŞÜLECEK

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Galatasaray, sezon sonunda Kayserispor'un kapısını çalacak ve anlaşma zemini arayacak. Altyapısını F.Bahçe'de alan futbolcu, performansıyla A Milli Takım havuzuna da girmeyi başardı.

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