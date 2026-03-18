Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! "Kısmi yırtık tespit edildi"

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı sonrası sakatlık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerde defans oyuncusu Levent Mercan'ın sakatlandığı açıklandı.
Fenerbahçe, Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe: "Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Okuyucu Yorumları 0 yorum