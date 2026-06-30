Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza! Resmen açıklandı

Fenerbahçe, UEFA'dan ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli kulüp, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

KURAL İHLALİ TESPİT EDİLDİ

UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe, 2025 takvim yılı için oyuncu maaşları ve transfer giderlerini kapsayan kadro maliyet oranında yüzde 70 sınırını aştı. Bu nedenle Finansal Sürdürülebilirlik kuralları kapsamında kulübe 7 milyon euro para cezası uygulanmasına karar verildi.

UEFA'DAN YAPTIRIM

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, belirlenen mali kriterlere uyulmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin kadro maliyeti kuralını ihlal ettiğini tespit ederken, sarı-lacivertli kulübe 7 milyon euroluk para cezası verdi.

İŞTE DİĞER AVRUPA KULÜPLERİNİN ALDIĞI CEZALAR!

UEFA'nın 2025 takvim yılına ilişkin mali denetimleri sonucunda kadro maliyeti kuralını ihlal eden kulüpler belli oldu. Açıklanan listede Fenerbahçe'nin yanı sıra Strasbourg, Aston Villa, Fiorentina, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, AEK Atina ve Nice de yer aldı. Finansal sürdürülebilirlik kuralları kapsamında belirlenen kadro maliyeti oranını aşan kulüpler, UEFA'nın uyguladığı yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.