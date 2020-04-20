Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör adayı Manuel Pellegrini oldu

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından dolayı futbola verilen aranın ne zaman son bulacağı tartışılırken, bir yandan da bu durumu fırsat bilen kulüpler transfere odaklandı. Ersun Yanal sonrası henüz bir teknik adam transferi yapmayan Fenerbahçe'nin geniş bir listesi var. Erol Bulut, Marco Giampaolo, Daum, Abdullah Avıc, Blanc, Emre Belözoğlu-Volkan Demirel gibi birçok isim gündeme geliyor.

Ancak bu kez yeni bir iddia gündeme geldi. Şili basınından La Cuarta'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulüp Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haberin detaylarında, Pellegrini ile yapılan temasların ciddi boyutlara ulaştığı hatta 66 yaşındaki hocanın İstanbul'a gelmek istediği fakat koronavirüs sebebiyle sınırların kapalı olmasından dolayı yüz yüze görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği yazıldı.