Fenerbahçe'ye Yerry Mina şoku

Fenerbahçe, Yerry Mina transferinde ilerleme kaydetmek isterken oyuncunun Dünya Kupası performansı beklentilerin önüne geçti.

Kimse beklemiyordu

1 / 9 Kolombiyalı savunmacı dün akşam İngiltere'ye de gol atmayı başardı ve takımının tur şansını uzatmalara ve penaltılara taşımayı başardı.

2 / 9 Mina, grup aşamsındaki maçlarda da takımının galibiyetlerinde önemli rol oynamış ve attığı gollerle galibiyeti getiren isimlerden biri olmuştu.

3 / 9 Ancak 23 yaşındaki Kolombiyalı savunmacının bu performansı Fenebrahçe için iyi sonuçlar doğurmayabilir.

4 / 9 Ali Koç ve ekibinin Barcelona'yla iyi ilişkiler kurduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek ve Koç bu ilişkileri Mina transferinde kullanmak istiyor.

5 / 9 Sportif direktör Comolli de aynı şekilde Barcelona'da beklenen fırsatları geçen sezon bulamayan Mina'yı bu sene kiralık da olsa Fenerbahçe'de görmek istiyor.

6 / 9 Ancak Mina'nın 4 maçta 3 gollük performansı diğer büyük Avrupa takımlarının da dikkatini çekti.

7 / 9 Bu da transferi Fenerbahçe açısından zora sokabilir.

8 / 9 Hatırlanacağı üzere İspanyol basınından Marca Avrupa Birliği pasaportu taşımayan oyuncuların çokluğu nedeniyle kontenjan sıkıntısı yaşayan Katalan ekibinin, Kolombiyalı savunmacıyı elden çıkarmaya karar verdiğini belirten bir haber geçmişti.