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Fenerbahçe'ye Yerry Mina şoku

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'nda Kolombiya penaltı atışları sonunda İngiltere'ye elenirken stoper Yerry Mina'nın performansı göz doldurdu.

Fenerbahçe, Yerry Mina transferinde ilerleme kaydetmek isterken oyuncunun Dünya Kupası performansı beklentilerin önüne geçti.

Kimse beklemiyordu

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Kolombiyalı savunmacı dün akşam İngiltere'ye de gol atmayı başardı ve takımının tur şansını uzatmalara ve penaltılara taşımayı başardı.

Kolombiyalı savunmacı dün akşam İngiltere'ye de gol atmayı başardı ve takımının tur şansını uzatmalara ve penaltılara taşımayı başardı.
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Mina, grup aşamsındaki maçlarda da takımının galibiyetlerinde önemli rol oynamış ve attığı gollerle galibiyeti getiren isimlerden biri olmuştu.

Mina, grup aşamsındaki maçlarda da takımının galibiyetlerinde önemli rol oynamış ve attığı gollerle galibiyeti getiren isimlerden biri olmuştu.
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Ancak 23 yaşındaki Kolombiyalı savunmacının bu performansı Fenebrahçe için iyi sonuçlar doğurmayabilir.

Ancak 23 yaşındaki Kolombiyalı savunmacının bu performansı Fenebrahçe için iyi sonuçlar doğurmayabilir.
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Ali Koç ve ekibinin Barcelona'yla iyi ilişkiler kurduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek ve Koç bu ilişkileri Mina transferinde kullanmak istiyor.

Ali Koç ve ekibinin Barcelona'yla iyi ilişkiler kurduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek ve Koç bu ilişkileri Mina transferinde kullanmak istiyor.
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Sportif direktör Comolli de aynı şekilde Barcelona'da beklenen fırsatları geçen sezon bulamayan Mina'yı bu sene kiralık da olsa Fenerbahçe'de görmek istiyor.

Sportif direktör Comolli de aynı şekilde Barcelona'da beklenen fırsatları geçen sezon bulamayan Mina'yı bu sene kiralık da olsa Fenerbahçe'de görmek istiyor.
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Ancak Mina'nın 4 maçta 3 gollük performansı diğer büyük Avrupa takımlarının da dikkatini çekti.

Ancak Mina'nın 4 maçta 3 gollük performansı diğer büyük Avrupa takımlarının da dikkatini çekti.
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Bu da transferi Fenerbahçe açısından zora sokabilir.

Bu da transferi Fenerbahçe açısından zora sokabilir.
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Hatırlanacağı üzere İspanyol basınından Marca Avrupa Birliği pasaportu taşımayan oyuncuların çokluğu nedeniyle kontenjan sıkıntısı yaşayan Katalan ekibinin, Kolombiyalı savunmacıyı elden çıkarmaya karar verdiğini belirten bir haber geçmişti.

Hatırlanacağı üzere İspanyol basınından Marca Avrupa Birliği pasaportu taşımayan oyuncuların çokluğu nedeniyle kontenjan sıkıntısı yaşayan Katalan ekibinin, Kolombiyalı savunmacıyı elden çıkarmaya karar verdiğini belirten bir haber geçmişti.
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Mina'nın muhtemel rotasının Avrupa olacağı ve Fenerbahçe'nin de ihtimaller arasında bulunduğu belirtilmişti. (FANATİK)

Mina'nın muhtemel rotasının Avrupa olacağı ve Fenerbahçe'nin de ihtimaller arasında bulunduğu belirtilmişti. (FANATİK)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Yerry Mina

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
MİNAre yi çalan kılıfını hazırlar kupa baslamadan attıracaktın ımzayı bır ay sonra lıg avrupa baslıyor ortada ne transfer var ne gelen gıden yıne hsuran yıne husran azız ı arar olduk
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