Fenerbahçe'yi reddetmişti! Dünya yıldızı bin pişman oldu: 'Beni alın' diye haber gönderdi

Fenerbahçe’nin transferde geri çevrildiği Darwin Nunez, yaşadığı gelişmeler sonrası pişmanlık yaşadı. Uruguaylı golcü eski taliplerine yeniden kapıyı çaldı.

Cevdet Berker İşleyen
Darwin Nunez

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Hilal
Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü isimlerle temas kurarken listenin üst sıralarında yer alan Darwin Nunez transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. O dönemde gelen teklifleri geri çeviren Uruguaylı golcünün, bugün gelinen noktada kararından pişman olduğu ifade ediliyor.

TAKIMINDA GÖZDEN DÜŞTÜ

Transfer döneminde birçok kulübün radarına giren Nunez’in, kendisine yapılan teklifleri kabul etmemesi kariyerinde beklenmedik bir süreci beraberinde getirdi. Yıldız futbolcu, sonrasında formasını giydiği Al-Hilal takımında kadro dışı bırakıldı ve gözden düştü.

BİN PİŞMAN: BENİ ALIN

Kadro dışı kalmasının ardından önemli bir kırılma yaşayan 26 yaşındaki forvetin, geçmişte reddettiği kulüplerle yeniden temas kurmaya çalıştığı öğrenildi. Nunez’in, aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu kulüplere "Benimle hala ilgileniyor musunuz?" mesajını ilettiği belirtildi.

LİSTE KABARIK

Yeni sezon planlamasını sürdüren sarı-lacivertlilerin santrfor listesi ise oldukça geniş. Yönetimin, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku ve Serhou Guirassy gibi üst düzey isimleri de değerlendirdiği biliniyor. Bu nedenle Nunez için nasıl bir karar verileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

KARAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesinde hücum hattına yapılacak takviyenin kim olacağı henüz netlik kazanmazken, Nunez’in geri dönüş talebine nasıl yanıt verileceği önümüzdeki günlerde şekillenecek. Sarı-lacivertlilerin tercihi, yeni sezonun kaderini belirleyebilecek en kritik hamlelerden biri olacak.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe'de Lis'e Lech Poznan kancasıGöztepe'de Lis'e Lech Poznan kancası
Dünya devine kahreden haber! Yıldız isim tam 9 ay yokDünya devine kahreden haber! Yıldız isim tam 9 ay yok

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

