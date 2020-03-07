Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçına göre Süper Lig'deki Yukatel Denizlispor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, kadrosunda Trabzonspor'a 2-1 kaybettikleri yarı final ilk maçına göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçında sakatlanan Simon Falette ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç kadroda yer almazken, Tolga Ciğerci ile Jailson yedek kulübesinde oturdu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan ilk 11'de görevlendirildi. - Takımın başında Zeki Murat Göle Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından Yukatel Denizlispor karşısında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Zeki Murat Göle takımın başında kulübede bulunurken, Volkan Demirel de ısınma sırasında sahaya çıktı. - Ferdi ligde ilk kez 11'de Fenerbahçe'de genç futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, ligde ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Geçen sezon başı transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. - 16 yaşındaki Ömer Faruk kadroda Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez A takım kadrosuna girdi. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 16 yaşındaki futbolcu, Yukatel Denizlispor karşısında 21 kişilik kadroya girerek ilk profesyonel maç heyecanını yaşadı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırması esnasında önce Ömer Faruk'a seslendi. - Gustavo stoperde, Jailson kulübede Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, stoperde görev yaptı. Sezon başından beri savunma hattında istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertlilerde, bu bölgede genel olarak Jailson görevlendiriliyordu. Yukatel Denizlispor karşılaşmasında Serdar Aziz'in stoperdeki partneri Luiz Gustavo olurken, Jailson ligde 9 maç sonra yedek kulübesine çekildi. - Fenerbahçe'de 4 eksik Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette'in yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç, kadroda yer almadı.