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Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

30.03.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas idmanıyla devam eden antrenmanda bir süre çift kale maç oynanırken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla Fenerbahçeli oyuncular günü noktaladı.

Antrenmanın ilk bölümde takımla çalışan Atilla Szalai, ikinci bölümde ise takımdan ayrı özel program dahilinde idman yaptı.

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