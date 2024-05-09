Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açıkladı! "Sadettin Saran resmi olarak aday"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimleri için ilk adayın resmileştiğini açıkladı.

"RESMİ BİR ADAY"

Tivibu Spor'a konuşan Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın resmi olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Mostuoğlu yaptığı açıklamada, "Saadettin Saran'ın başvurusu bizden evvel yapılmış divan kuruluna. Biz inceledik dosyayı, hem yüksek divan kurulu hem sicil kurumundan geçirilmiş. Elimizde bitirilmiş bir süreç var. Saadettin Saran, resmi bir aday. Altında önerenlerin olduğu 500'den fazla imzası var. 24 Mayıs, Fenerbahçe başkan adayları için son başvuru tarihi." sözlerini sarf etti.

"CUMA GÜNÜNE KADAR..."

Daha önce yaptığı açıklamada mevcut başkan Ali Koç'un aday olması durumunda aday olmayacağını açıklayan Saran, cuma gününe kadar Ali Koç'un resmi bir karar almaması durumunda kayıtsız, şartsız aday olacağını ifade etmişti.





