Fenerbahçe - Zalgiris Kaunas maçında herkesi çıldırtan kararlar

THY Euroleague play-off turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşan Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de kendi sahasında ilk kez maç kaybetti.

İşte sosyal medyada Lamonica için verilen tepkiler...

Nefes kesen mücadelede 17 sayı geriye düşen temsilcimiz son çeyrekte müthiş bir performans göstererek skoru 80-80'e getirdi.

Son hücumda Ulanovas'ın sayısına engel olamayan sarı lacivertliler sahadan 80-82 mağlup ayrıldı.

THY Euroleague'de normal sezonda sahasında tek maç kaybetmeyen Fenerbahçe bir ilki yaşadı ve 18 maç sonra mağlup oldu.

İlk maçı deplasmanda 76-43 gibi farklı bir skorla kazanan Fenerbahçe Beko, serinin 1-1'e gelmesine engel olamazken mücadelenin skandal yönetimi tibünleri adeta çılgına çevirdi.

Son topa kadar mücadelesini sürdüren Fenerbahçe maçı kazanmak için müthiş bir reaksiyon gösterdi ancak mücadelenin İtalyan hakemi Lamonica kararlarıyla geceye damga vurdu.

Jan Vesely'e ilk çeyreğin sonlarına doğru yapılan faule düdük çalmayarak oyunu devam ettiren İtalyan hakem rakip takım lehine verdiği kararlarla Obradovic'i çok sinirlendirdi.

Tribünlerin yoğun tepkisine neden olan Lamonica'ya sosyal medyadan da tepki yağdı..