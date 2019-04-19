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Fenerbahçe - Zalgiris Kaunas maçında herkesi çıldırtan kararlar

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 19.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Euroleague'de bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de skandal bir yönetim ortaya koyan İtalyan hakem Lamonica'ya büyük tepki var.

THY Euroleague play-off turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşan Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de kendi sahasında ilk kez maç kaybetti.

İşte sosyal medyada Lamonica için verilen tepkiler...

Nefes kesen mücadelede 17 sayı geriye düşen temsilcimiz son çeyrekte müthiş bir performans göstererek skoru 80-80'e getirdi.

Nefes kesen mücadelede 17 sayı geriye düşen temsilcimiz son çeyrekte müthiş bir performans göstererek skoru 80-80'e getirdi.

Son hücumda Ulanovas'ın sayısına engel olamayan sarı lacivertliler sahadan 80-82 mağlup ayrıldı.

Son hücumda Ulanovas'ın sayısına engel olamayan sarı lacivertliler sahadan 80-82 mağlup ayrıldı.

THY Euroleague'de normal sezonda sahasında tek maç kaybetmeyen Fenerbahçe bir ilki yaşadı ve 18 maç sonra mağlup oldu.

THY Euroleague'de normal sezonda sahasında tek maç kaybetmeyen Fenerbahçe bir ilki yaşadı ve 18 maç sonra mağlup oldu.

İlk maçı deplasmanda 76-43 gibi farklı bir skorla kazanan Fenerbahçe Beko, serinin 1-1'e gelmesine engel olamazken mücadelenin skandal yönetimi tibünleri adeta çılgına çevirdi.

İlk maçı deplasmanda 76-43 gibi farklı bir skorla kazanan Fenerbahçe Beko, serinin 1-1'e gelmesine engel olamazken mücadelenin skandal yönetimi tibünleri adeta çılgına çevirdi.

Son topa kadar mücadelesini sürdüren Fenerbahçe maçı kazanmak için müthiş bir reaksiyon gösterdi ancak mücadelenin İtalyan hakemi Lamonica kararlarıyla geceye damga vurdu.

Son topa kadar mücadelesini sürdüren Fenerbahçe maçı kazanmak için müthiş bir reaksiyon gösterdi ancak mücadelenin İtalyan hakemi Lamonica kararlarıyla geceye damga vurdu.

Jan Vesely'e ilk çeyreğin sonlarına doğru yapılan faule düdük çalmayarak oyunu devam ettiren İtalyan hakem rakip takım lehine verdiği kararlarla Obradovic'i çok sinirlendirdi.

Jan Vesely'e ilk çeyreğin sonlarına doğru yapılan faule düdük çalmayarak oyunu devam ettiren İtalyan hakem rakip takım lehine verdiği kararlarla Obradovic'i çok sinirlendirdi.

Tribünlerin yoğun tepkisine neden olan Lamonica'ya sosyal medyadan da tepki yağdı..

Tribünlerin yoğun tepkisine neden olan Lamonica'ya sosyal medyadan da tepki yağdı..

Mücadelenin son hücumunda Brandon Davies'in hatalı yürümesini de kaçıran hakemler saç baş yoldurdu. Ülker Sports Arena'yı tıklım tıklım dolduran Fenerbahçe taraftarları mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Mücadelenin son hücumunda Brandon Davies'in hatalı yürümesini de kaçıran hakemler saç baş yoldurdu. Ülker Sports Arena'yı tıklım tıklım dolduran Fenerbahçe taraftarları mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.
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Anahtar Kelimeler:
Euroleague Lamonica Fenerbahçe zalgiris

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