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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

14.10.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

AEK Larnaca maçında ilk 11'de forma giyen isimlerin yenilenme çalışmasıyla tamamladıkları idmanda diğer futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaparak sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Joshua King ve Willian Arao'nun özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve Miha Zajc'ın ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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