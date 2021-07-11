YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

11.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antrenmanı, kulüp başkanı Ali Koç ile bazı yöneticiler de takip etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

- Ali Koç idmanı takip etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, sarı-lacivertlilerin idmanını takip ettiği kaydedildi.

Topuk Yaylası'ndaki tesislere gelen Ali Koç'un, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç ile antrenmanı izlediği ifade edildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendiOkyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendi
PARTNERÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldiÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldi
Düzce'de Kovid-19'un Delta varyantı görülen vakaların İstanbul kaynaklı olduğu belirlendiDüzce'de Kovid-19'un Delta varyantı görülen vakaların İstanbul kaynaklı olduğu belirlendi
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç

Düzce Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:35
Yatsı
22:22

Düzce Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Alp Eczanesi
Merkez
Ayşe Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Doğan Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.