Fenerbahçe'den Kadıköy'de kritik puan kaybı

Jailson topa eliyle müdahale ettiği pozisyonda hakem Ümit Öztürk, ilk önce korner kararı verdi. VAR odasından gelen uyarı sonucunda pozisyonu izleyen Öztürk, 24. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

Son iki haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, 38 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, birer maçı eksik Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.

- Jailson ikinci kez penaltı yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, maçta iki kez penaltıya sebebiyet verdi.

Stoperde forma giyen Jailson, 24. dakikadan sonra 59. dakikada da Djalma Campos'a ceza sahasında yaptığı faulle rakibinin penaltı kazanmasına neden oldu.

- Cisse'nin penaltı atışları

Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli futbolcusu Cisse, iki penaltı kaçırdı.

Cisse'nin kaçırdığı ilk penaltı, kaleci Altay'ın kural ihlali nedeniyle tekrarlandı. Cisse, tekrarlanan penaltıyı gole çevirdi.

Senegalli santrafor, 61. dakikada bir kez daha kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına geldi. Cisse bu sefer topu direğe nişanlayarak bir defa daha penaltı vuruşundan yararlanamadı.

- Altay Bayındır'dan yine kural ihlali

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı penaltı atışını kurtarmasına rağmen kural ihlali yaptığı için penaltı tekrarlatıldı.

Papiss Cisse'nin kullandığı penaltıyı Altay Bayındır, soluna uzanarak kurtardı. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın penaltı kullanırken iki ayağınında çizgide olmadığının uyarısını VAR odasından aldı. Bunun üzerine Öztürk, Altay'a sarı kart göstererek penaltıyı tekrarlattı ve Cisse bu sefer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.